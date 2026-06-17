Глава СК Белоруссии: возбуждено дело в связи с атакой дрона на детский автобус

СК Белоруссии возбудил дело после атаки на детский автобус под Брянском Глава СК Белоруссии: возбуждено дело в связи с атакой дрона на детский автобус

Москва17 июн Вести.Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с атакой украинского беспилотника на детский автобус в Брянской области. Об этом сообщил глава ведомства Константин Бычек.

По его словам, белорусские следователи ведут расследование и взаимодействуют с российскими коллегами.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации заявил Бычек во время общения с прессой

17 июня дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. Ребята ехали на отдых в Геленджик.

Пострадали семь человек, включая пятерых детей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Погибла сопровождавшая команду женщина.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ВСУ бьют по детям намеренно. Киев специально ударяет "по самому больному", подчеркнула омбудсмен.