Москва17 июнВести.Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с атакой украинского беспилотника на детский автобус в Брянской области. Об этом сообщил глава ведомства Константин Бычек.
По его словам, белорусские следователи ведут расследование и взаимодействуют с российскими коллегами.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерациизаявил Бычек во время общения с прессой
17 июня дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. Ребята ехали на отдых в Геленджик.
Пострадали семь человек, включая пятерых детей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Погибла сопровождавшая команду женщина.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ВСУ бьют по детям намеренно. Киев специально ударяет "по самому больному", подчеркнула омбудсмен.