Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

Дело возбудили после атаки ВСУ на автобус в Брянской области Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

Москва2 июл Вести.СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на туристический автобус, следовавший из Минска в Анапу, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, 2 июля после пересечения российско-белорусской границе автобус находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района Брянской области. В этот момент его атаковал БПЛА, взрывное устройство сдетонировало поблизости от транспортного средства. В результате пострадали двое водителей, им оказана медицинская помощь. Пассажиры автобуса эвакуированы.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Брянской области (пп. "а, в" ч.2 ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении

На месте происшествия ведется сбор доказательств, а также устанавливается тип и модель беспилотного летательного аппарата.

Отмечается, что СК даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной теракт против мирных граждан.