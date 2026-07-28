СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино

После атаки ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино возбудили дело СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино

Москва28 июл Вести.Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Белгородской области (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает ведомство в MAX.

Теракт произошел утром 28 июля на 26 км автодороги Шебекино-Белгород. В результате целенаправленной атаки с использованием беспилотного летательного аппарата в автобусе пострадали не менее 19 человек. По оценке медиков, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко

Подобные преступления совершаются с демонстративной жестокостью, отмечается в сообщении. Оператор дрона специально нанес удар по пассажирскому транспорту.