СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на пассажирский автобус в Шебекино

Атака БПЛА на автобус в Шебекино признана терактом, возбуждено уголовное дело СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на пассажирский автобус в Шебекино

Москва20 июл Вести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко на платформе MAX.

ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Белгородской области (п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ) говорится в публикации Следкома

По данным ведомства, сегодня Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу в городе Шебекино. В результате теракта погибли пять человек, не менее 25 получили ранения, среди них – несовершеннолетний.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств. Устанавливаются тип и модель беспилотного летательного аппарата, а также все обстоятельства произошедшего.

В Следственном комитете подчеркнули, что очередной теракт свидетельствует о полном пренебрежении киевским режимом нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью.

Следствие даст жесткую правовую оценку действиям всех причастных лиц.