Москва20 июлВести.За медицинской помощью после атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино обратились 27 человек. Об этом сообщила первый заместитель здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова на платформе MAX.
По ее словам, среди пострадавших - один подросток. Пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего, погибли. Личности погибших устанавливаются.
В результате атаки беспилотника пострадавших на сегодня 27 человек. Среди пострадавших есть один подросток. Всем … оказана своевременная медицинская помощьговорится в публикации Минздрава
Один пациент остается в Шебекинской центральной районной больнице в состоянии средней тяжести. Четыре человека получили амбулаторную помощь и отпущены домой под наблюдение врачей. 21 человек госпитализирован в областную клиническую больницу, среди них трое - в крайне тяжелом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами, они находятся в операционной.
Потребности в переводе пациентов в федеральные клиники нет – помощь оказывается силами региональной медицины.