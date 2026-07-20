В Шебекино после атаки БПЛА на автобус за помощью обратились 27 человек

Число пострадавших при атаке на автобус в Шебекино возросло до 27 В Шебекино после атаки БПЛА на автобус за помощью обратились 27 человек

Москва20 июл Вести.За медицинской помощью после атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино обратились 27 человек. Об этом сообщила первый заместитель здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова на платформе MAX.

По ее словам, среди пострадавших - один подросток. Пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего, погибли. Личности погибших устанавливаются.

В результате атаки беспилотника пострадавших на сегодня 27 человек. Среди пострадавших есть один подросток. Всем … оказана своевременная медицинская помощь говорится в публикации Минздрава

Один пациент остается в Шебекинской центральной районной больнице в состоянии средней тяжести. Четыре человека получили амбулаторную помощь и отпущены домой под наблюдение врачей. 21 человек госпитализирован в областную клиническую больницу, среди них трое - в крайне тяжелом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами, они находятся в операционной.

Потребности в переводе пациентов в федеральные клиники нет – помощь оказывается силами региональной медицины.