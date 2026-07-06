Москва6 июлВести.В Оперативном штабе Белгородской области сообщил об увеличении числа пострадавших в результате удара по пассажирскому автобуса.
По уточненным данным, в результате атаки ранения получили семь человек. Ранее было известно о шести пострадавших.
В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голениговорится в публикации Оперштаба в MAX
Ранее сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус на автомобильной дороге Никольское – Таврово в Белгородском округе. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев подчеркнул, что удар по гражданскому транспорту являлся целенаправленным.