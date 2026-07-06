Шуваев: атака дрона ВСУ по автобусу с людьми была целенаправленной

Шуваев: удар по автобусу с людьми был целенаправленным Шуваев: атака дрона ВСУ по автобусу с людьми была целенаправленной

Москва6 июл Вести.Губернатор Белгородской области рассказал в MAХ, что атака по автобусу с людьми была спланирована.

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый пассажирский автобус. Это целенаправленный удар по гражданскому транспорту, по мирным людям, которые ехали по своим повседневным делам сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что в результате удара пострадали шесть человек, в том числе, два ребенка, годовалая девочка находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.