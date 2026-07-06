Шесть человек ранены при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, пострадали 6 человек Шесть человек ранены при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

Москва6 июл Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус в Белгородской области, сообщил в MAX врио губернатора Александр Шуваев.

Удар был нанесен на автомобильной дороге Никольское – Таврово в Белгородском округе.

На участке автодороги Никольское - Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка говорится в заявлении главы региона

Несовершеннолетние доставлены в детскую областную клиническую больницу. У годовалой девочки диагностировали множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки, она находится в тяжелом состоянии.

Второй пострадавший ребенок, мальчик 10 лет, получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

Кроме того, трех взрослых доставили в областной центр, где их обследуют в городской больнице №2. Еще одной женщине медицинскую помощь оказали на месте, от дальнейшей транспортировки в больницу она отказалась.