Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Белгородской области, ранены семь человек

Семь человек ранены при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области

Москва5 апр Вести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал гражданский транспорт в Белгородской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в селе Замостье Грайворонского округа, где под удар противника попал бронированный микроавтобус, использовавшийся для доставки на работу мирного населения.

Пострадали семь человек. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела бойцы "БАРС-Белгород" и самообороны вывезли и доставили в Грайворонскую ЦРБ говорится в заявлении главы региона

Уточнятся, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Впоследствии его планируют направить на лечение в областной центр.

Еще двух мужчин, у которых диагностировали баротравмы, в настоящее время обследуют.