Москва5 апрВести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал гражданский транспорт в Белгородской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в селе Замостье Грайворонского округа, где под удар противника попал бронированный микроавтобус, использовавшийся для доставки на работу мирного населения.
Пострадали семь человек. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела бойцы "БАРС-Белгород" и самообороны вывезли и доставили в Грайворонскую ЦРБговорится в заявлении главы региона
Уточнятся, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Впоследствии его планируют направить на лечение в областной центр.
Еще двух мужчин, у которых диагностировали баротравмы, в настоящее время обследуют.