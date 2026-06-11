Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области, погиб 1 и ранены 11 человек

Погибший и 11 пострадавших: дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области, погиб 1 и ранены 11 человек

Москва11 июн Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

ЧП произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу. От полученных ранений женщина скончалась на месте говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

Кроме того, в результате пострадали 11 человек, их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ссадины и осколочные ранения диагностированы у семи человек: двух мужчин и пяти женщин. Еще четыре человека получили акубаротравмы.