В Белгородской области оператор дрона прицельно ударил в кабину грузовика

ВСУ нанесли целенаправленный удар по грузовому автомобилю в Белгородской области В Белгородской области оператор дрона прицельно ударил в кабину грузовика

Москва29 июл Вести.Утром 29 июля в Белгородской области в районе поселка Октябрьский украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений водитель скончался. Подробности сообщает корреспондент ИС "Вести".

Это уже не первый случай, когда в прицеле украинских операторов оказывается гражданский грузовой транспорт.

Видно, что украинский оператор специально направил беспилотник в район кабины для гарантированного поражения людей, находящихся внутри говорится в сообщении

Транспортное средство полностью уничтожено огнем.

Рано утром 28 июля в Шебекинском округе Белгородской области ВСУ нанесли целенаправленный удар по рейсовому автобусу с пассажирами. Пострадал 21 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Оперативная обстановка в регионе остается очень сложной.