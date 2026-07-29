Москва29 июлВести.Утром 29 июля в Белгородской области в районе поселка Октябрьский украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений водитель скончался. Подробности сообщает корреспондент ИС "Вести".
Это уже не первый случай, когда в прицеле украинских операторов оказывается гражданский грузовой транспорт.
Видно, что украинский оператор специально направил беспилотник в район кабины для гарантированного поражения людей, находящихся внутриговорится в сообщении
Транспортное средство полностью уничтожено огнем.
Рано утром 28 июля в Шебекинском округе Белгородской области ВСУ нанесли целенаправленный удар по рейсовому автобусу с пассажирами. Пострадал 21 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Оперативная обстановка в регионе остается очень сложной.