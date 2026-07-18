Москва18 июлВести.Украинский дрон ударил по грузовику под Белгородом, в результате вражеской атаки пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В селе Салтыково Белгородского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчина со множественными осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
В ближайшее время его планируют перевезти в горбольницу в областной центр.
Также под ударами ВСУ оказались транспортные средства в селе Новая Деревня и поселке Майский. В городе Шебекино в результате действий противника повреждены квартира в многоквартирном доме, кровля трех частных домов и машина.