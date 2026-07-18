Мужчина пострадал при ударе украинского дрона по грузовику под Белгородом

Украинский дрон атаковал грузовик под Белгородом, водитель ранен Мужчина пострадал при ударе украинского дрона по грузовику под Белгородом

Москва18 июл Вести.Украинский дрон ударил по грузовику под Белгородом, в результате вражеской атаки пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В селе Салтыково Белгородского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчина со множественными осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

В ближайшее время его планируют перевезти в горбольницу в областной центр.

Также под ударами ВСУ оказались транспортные средства в селе Новая Деревня и поселке Майский. В городе Шебекино в результате действий противника повреждены квартира в многоквартирном доме, кровля трех частных домов и машина.