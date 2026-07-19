Москва19 июлВести.Украинский дрон нанес удар по объекту торговли в селе Федчевка Ивнянского округа Белгородской области. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Мужчина и женщина получили акубаротравмы. Бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. В здании пробита кровляговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Целью еще одного вражеского БПЛА стала легковушка на трассе Уразово — Герасимовка. Транспортное средство серьезно повреждено.
В поселке Чапаевский при взрыве дрона сгорел грузовик, в селе Сергиевка ущерб нанесен хозяйственной постройке соцобъекта и машине.