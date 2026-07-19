Два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки ВСУ

Дрон ВСУ атаковал объект торговли в Белгородской области, ранены два человека Два жителя Белгородской области получили ранения в результате атаки ВСУ

Москва19 июл Вести.Украинский дрон нанес удар по объекту торговли в селе Федчевка Ивнянского округа Белгородской области. В результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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