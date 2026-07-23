Москва23 июлВести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
ЧП произошло в селе Первое Цепляево, где FPV-дрон ВСУ ударил по "Газели".
В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшегоговорится в публикации штаба в MAX
Водитель машины выжил. У него диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу.