Москва28 июлВести.Рано утром 28 июля в Шебекинском округе Белгородской области ВСУ нанесли целенаправленный удар по рейсовому автобусу с пассажирами. Подробности сообщает корреспондент ИС "Вести".
Всего пострадали 19 мирных жителей. Шесть человек остаются в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. 15 получили осколочные ранения, у остальных контузия.
По данным местной администрации, теракт был совершен с использованием беспилотного летательного аппарата. Атака была не случайной, а целенаправленной.
Оператор прекрасно видел, что это пассажирский транспорт, и тем не менее не отвернул и нанес ударсообщил корреспондент
Водитель принял все меры безопасности, попытался спрятать транспорт, высаживал пассажиров, и в этот момент как раз произошла атака.