Оператор дрона специально целился в пассажирский автобус в Шебекино

ВСУ нанесли целенаправленный удар по рейсовому автобусу с пассажирами в Шебекино Оператор дрона специально целился в пассажирский автобус в Шебекино

Москва28 июл Вести.Рано утром 28 июля в Шебекинском округе Белгородской области ВСУ нанесли целенаправленный удар по рейсовому автобусу с пассажирами. Подробности сообщает корреспондент ИС "Вести".

Всего пострадали 19 мирных жителей. Шесть человек остаются в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. 15 получили осколочные ранения, у остальных контузия.

По данным местной администрации, теракт был совершен с использованием беспилотного летательного аппарата. Атака была не случайной, а целенаправленной.

Оператор прекрасно видел, что это пассажирский транспорт, и тем не менее не отвернул и нанес удар сообщил корреспондент

Водитель принял все меры безопасности, попытался спрятать транспорт, высаживал пассажиров, и в этот момент как раз произошла атака.