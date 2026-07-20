Пять человек погибли при атаке БПЛА по автобусу в Шебекине

Дрон ВСУ атаковал автобус в Шебекине, погибли пять мирных жителей Пять человек погибли при атаке БПЛА по автобусу в Шебекине

Москва20 июл Вести.В Шебекине украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, перевозившему мирных жителей. Пять человек погибли, об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в MAX.

Он уточнил, что один из погибших – ребенок.

В результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм говорится в сообщении

Личности погибших устанавливаются. Шуваев выразил соболезнования их близким.

Еще 23 человека, включая 17-летнего парня, пострадали. Их доставили в больницу для оказания помощи. По словам Шуваева, трое раненых сейчас в крайне тяжелом состоянии.