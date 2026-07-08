Москва8 июлВести.Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
Как стало известно, дрон ВСУ ударил по автобусу в селе Никольское Белгородского округа, пострадал один человек.
Мужчину со множественными слепыми осколочными ранениями лица, грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в заявлении Оперштаба в MAX
Отмечается, что транспортное средство получило повреждения.