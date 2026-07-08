Мирный житель пострадал при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области Мирный житель пострадал при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

Москва8 июл Вести.Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

Как стало известно, дрон ВСУ ударил по автобусу в селе Никольское Белгородского округа, пострадал один человек.

Мужчину со множественными слепыми осколочными ранениями лица, грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в заявлении Оперштаба в MAX

Отмечается, что транспортное средство получило повреждения.