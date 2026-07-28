В результате атаки БПЛА на рейсовый автобус в Шебекино пострадали 19 человек

В Шебекино дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, 19 человек ранены В результате атаки БПЛА на рейсовый автобус в Шебекино пострадали 19 человек

Москва28 июл Вести.В Шебекино украинский беспилотник утром 28 июля атаковал гражданский рейсовый автобус. Подробности в MAX сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако пострадали 19 мирных жителей говорится в сообщении

Восемнадцать человек были оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. По данным медиков, у 15 граждан осколочные ранения, у троих акубаротравмы. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Раненых после оказания помощи переведут в медицинские учреждения Белгорода.

Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления отметил Шуваев

При атаке повреждения нанесены автобусу, грузовому автомобилю. Осколки посекли легковушку.

Ранее Шуваев проинформировал, что за сутки противник пытался атаковать регион 130 раз.