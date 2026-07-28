Москва28 июлВести.В Шебекино украинский беспилотник утром 28 июля атаковал гражданский рейсовый автобус. Подробности в MAX сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако пострадали 19 мирных жителейговорится в сообщении
Восемнадцать человек были оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. По данным медиков, у 15 граждан осколочные ранения, у троих акубаротравмы. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Раненых после оказания помощи переведут в медицинские учреждения Белгорода.
Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровленияотметил Шуваев
При атаке повреждения нанесены автобусу, грузовому автомобилю. Осколки посекли легковушку.
Ранее Шуваев проинформировал, что за сутки противник пытался атаковать регион 130 раз.