Москва29 июлВести.Оперштаб Белгородской области опубликовал новые сведения о пострадавших в результате атаки на пассажирский автобус в Шебекино 28 июля. Информация опубликована в MAX.
По последним данным, число пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус увеличилось до 21 человека. 15 граждан госпитализированы.
По оценке медиков, шесть раненых находятся в тяжелом состоянииговорится в сообщении
Транспортное средство повреждено.
Утром 28 июля украинский беспилотник целенаправленно атаковал гражданский рейсовый автобус. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.