Число пострадавших при атаке на автобус в Шебекино выросло до 21 человека

В Шебекино увеличилось число пострадавших при ударе дрона по автобусу Число пострадавших при атаке на автобус в Шебекино выросло до 21 человека

Москва29 июл Вести.Оперштаб Белгородской области опубликовал новые сведения о пострадавших в результате атаки на пассажирский автобус в Шебекино 28 июля. Информация опубликована в MAX.

По последним данным, число пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус увеличилось до 21 человека. 15 граждан госпитализированы.

По оценке медиков, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии говорится в сообщении

Транспортное средство повреждено.

Утром 28 июля украинский беспилотник целенаправленно атаковал гражданский рейсовый автобус. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.