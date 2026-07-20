Минздрав: госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Шебекино

Число раненых при атаке дрона на автобус в Белгородской области выросло до 25 Минздрав: госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Шебекино

Москва20 июл Вести.Число пострадавших в результате удара беспилотника по пассажирскому автобусу в Белгородской области возросло до 25. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, все 25 госпитализированы, в том числе один несовершеннолетний.

По оперативным данным, госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на пассажирский автобус в Белгородской области, среди них один несовершеннолетний цитирует Алексея Кузнецова РИА Новости

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести. Еще двоим пострадавшим оказана помощь амбулаторно.

Всем госпитализированным оказывают необходимую помощь, ее координацией занимается Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения России. Для определения тактики лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщал о пяти погибших и 23 пострадавших в результате удара дрона по автобусу в Шебекино.