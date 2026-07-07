Москва7 июлВести.При атаке дрона на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское – Таврово ранены восемь человек, в том числе три ребенка, информирует оперштаб Белгородской области.
Ранее сообщалось о семи пострадавших. Сегодня стало известно, что накануне поздним вечером за помощью обратилась еще одна женщина.
Дети госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние годовалой девочки как тяжелоеговорится в публикации регионального оперштаба
Три женщины находятся на стационарном лечении в городской больнице Белгорода, остальных отпустили домой. Автобус поврежден, уточняется в сообщении.