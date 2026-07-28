За сутки над Белгородской областью уничтожили 160 украинских беспилотников Шуваев: за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз, сбиты 160 БПЛА

Москва28 июл Вести.За последние 24 часа в небе над территорией Белгородской области уничтожили 160 украинских беспилотников. Всего за сутки противник пытался атаковать регион 130 раз. Об это сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области… Противник совершил семь обстрелов с применением авиации и артиллерии, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА... 160 беспилотников сбиты и подавлены написал глава региона в мессенджере МАХ

В результате атаки со стороны Украины в Белгороде погиб мужчина. Еще два человека скончались от тяжелых ранений, полученных при вражеских ударах в в Белгородском и Шебекинском округах 20 и 23 июля.

За сутки пострадали 12 человек, 7 из них госпитализированы.