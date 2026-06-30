Москва30 июнВести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие 24 часа были ликвидированы 157 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

В общей сложности на регион за сутки было совершено 76 атак.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 157 беспилотников сбиты и подавлены

написал он в MAX

Также Украина 9 раз обстреливала приграничную территорию с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии. Трижды войска врага сбрасывали на регион взрывные устройства с БПЛА.

В результате налета ударной техники ВСУ ранения получили 10 мирных жителей.