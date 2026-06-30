Шуваев: в Белгородской области подавлено 157 беспилотников за сутки

В Белгородской области за сутки сбили свыше 150 украинских БПЛА Шуваев: в Белгородской области подавлено 157 беспилотников за сутки

Москва30 июн Вести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие 24 часа были ликвидированы 157 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

В общей сложности на регион за сутки было совершено 76 атак.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 157 беспилотников сбиты и подавлены написал он в MAX

Также Украина 9 раз обстреливала приграничную территорию с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии. Трижды войска врага сбрасывали на регион взрывные устройства с БПЛА.

В результате налета ударной техники ВСУ ранения получили 10 мирных жителей.