Москва30 июнВести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие 24 часа были ликвидированы 157 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
В общей сложности на регион за сутки было совершено 76 атак.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 157 беспилотников сбиты и подавленынаписал он в MAX
Также Украина 9 раз обстреливала приграничную территорию с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии. Трижды войска врага сбрасывали на регион взрывные устройства с БПЛА.
В результате налета ударной техники ВСУ ранения получили 10 мирных жителей.