Три женщины погибли в Белгородской области после удара ВСУ по автобусу

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Шебекинском округе: трое погибших Три женщины погибли в Белгородской области после удара ВСУ по автобусу

Москва29 апр Вести.Три женщины погибли в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области в результате целенаправленного удара ВСУ по пассажирскому автобусу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Очередное зверство ВСУ. Погибли трое и ранены восемь мирных жителей написал он в мессенджере MAX

Раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Реанимационные бригады скорой помощи повезли их в областную клиническую больницу.

Еще пятерых бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

Восьмому пострадавшему с осколочным ранением ноги в настоящее время делают операцию в Шебекинской ЦРБ.

Исполняющий обязанности губернатора Александр Лоренц выехал на место для поиска решений по дополнительным мерам для защиты от БПЛА подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан" и отрядами самообороны во взаимодействии с Минобороны РФ.