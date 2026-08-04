В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на автобус

В больнице скончалась женщина, пострадавшая при атаке дрона в Шебекино 20 июля В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на автобус

Москва4 авг Вести.В Белгородской области умерла женщина, которую ранее направили в федеральный медицинский центр после ранения при атаке дрона на рейсовый автобус в Шебекино. О ее гибели сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Скончалась женщина, которая была переведена на лечение в федеральную клинику. Она получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля написал Александр Шуваев

Он отметил, что врачи сделали все возможное, но спасти пациентку не смогли. Шуваев принес соболезнования родственникам погибшей, назвав произошедшее невосполнимой утратой.

За прошедшие 24 часа Вооруженные силы Украины 125 раз обстреливали территорию Белгородчины. Под ударами оказались 13 муниципалитетов. Противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии и реактивных снарядов, а также трижды применял сбросы с беспилотников. Системы ПВО и другие подразделения сбили 130 дронов.

В Белгородском округе в результате удара ВСУ погиб мирный житель. В семи округах - Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском – ранения получили 24 человека, включая трехлетнего ребенка. Мальчик в тяжелом состоянии находится в детской областной больнице - при ухудшении его направят в федеральную клинику. Остальным пострадавшим оказывается помощь.