В Белгородской области скончалась женщина, пострадавшая при обстреле 31 июля В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при ракетном ударе 31 июля

Москва5 авг Вести.В Белгородской области умерла женщина, получившая серьезные ранения в результате ракетного обстрела ВСУ в Белгородском округе 31 июля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля написал Александр Шуваев

Глава региона принес соболезнования семье погибшей, отметив, что область скорбит о каждой потере.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 137 раз атаковали населенные пункты на территории Белгородской области. Под удары попали 15 округов. ВСУ совершили семь артиллерийских обстрелов и шесть раз сбрасывали взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 152 беспилотных летательных аппарата.

В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском и Шебекинском округах в результате атак противника получили ранения 18 человек, в том числе пятеро - сотрудники МЧС. Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое. Делается все возможное для их спасения.

Глава региона пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.