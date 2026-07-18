Один человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу под Белгородом, погиб один человек Один человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

Москва18 июл Вести.Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус под Белгородом. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина… Также пострадали четыре мирных жителя написал глава региона в мессенджере МАХ

Среди пострадавших – 16-летняя девушка, у нее осколочное ранение бедра, она доставлена в детскую областную больницу.

Двое мужчин и женщина госпитализированы в горбольницу №2 в Белгороде, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое.

Повреждены автобус и три легковушки.