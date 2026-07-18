Москва18 июлВести.Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус под Белгородом. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина… Также пострадали четыре мирных жителянаписал глава региона в мессенджере МАХ
Среди пострадавших – 16-летняя девушка, у нее осколочное ранение бедра, она доставлена в детскую областную больницу.
Двое мужчин и женщина госпитализированы в горбольницу №2 в Белгороде, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое.
Повреждены автобус и три легковушки.