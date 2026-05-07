В Шебекинском округе при ударе дрона погибла женщина, ранены двое мужчин

Гладков: в Шебекинском округе погибла местная жительница, двое ранены В Шебекинском округе при ударе дрона погибла женщина, ранены двое мужчин

Москва7 мая Вести.В Белгородской области в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате целенаправленного удара БПЛА по служебному микроавтобусу, перевозившему сотрудников одного из предприятий, погибла женщина. Об этом в MAX сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

От лица всех жителей Белгородской области приношу самые искренние соболезнования ее родным и близким говорится в сообщении

Также тяжело ранен мужчина. Врачи Шебекинской ЦРБ диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения руки и ноги. Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Еще один житель с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги доставляется в горбольницу №2 Белгорода.

Автомобиль уничтожен огнем.