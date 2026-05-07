Москва7 маяВести.В Белгородской области в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате целенаправленного удара БПЛА по служебному микроавтобусу, перевозившему сотрудников одного из предприятий, погибла женщина. Об этом в MAX сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
От лица всех жителей Белгородской области приношу самые искренние соболезнования ее родным и близкимговорится в сообщении
Также тяжело ранен мужчина. Врачи Шебекинской ЦРБ диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения руки и ноги. Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
Еще один житель с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги доставляется в горбольницу №2 Белгорода.
Автомобиль уничтожен огнем.