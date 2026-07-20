Сенатор Карасин об атаке ВСУ на автобус в Шебекине: последует жесткий ответ

Сенатор Карасин предрек жесткий ответ России на удар ВСУ по автобусу в Шебекине Сенатор Карасин об атаке ВСУ на автобус в Шебекине: последует жесткий ответ

Москва20 июл Вести.Российская сторона жестко ответит на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в белгородском Шебекине, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее в Шебекине украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, перевозившему мирных жителей, в результате чего погибли пять человек.

К сожалению большому, абсолютно ничего нового в этом преступлении против людей у нынешнего киевского режима нет - это продолжение той же самой абсолютно наглой, террористической сути, которой и славится режим Зеленского: бьют по гражданским объектам, по людям, по студентам, по детям, по транспорту. За это последует жесткий ответ с российской стороны отметил Карасин

По словам сенатора, Москва не будет терпеть подобные вещи, поэтому ответ должен быть жестким, чтобы в Киеве поняли, что этим они ничего для хорошего не добьются. Карасин также выразил соболезнования семьям погибших и людям, которые пострадали.

После атаки ВСУ для родственников пострадавших при ударе заработала горячая линия.