Колесник об атаке на Шебекино: с террористами договариваются только на небесах Колесник призвал уничтожить сотрудников СБУ, причастных к атаке БПЛА в Шебекино

Москва20 июл Вести.Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что единственным эффективным ответом на террористическую атаку ВСУ по городу Шебекино должно стать уничтожение причастных к ней сотрудников Службы безопасности Украины. Соответствующее мнение парламентарий высказал в беседе с NEWS.ru, комментируя удар беспилотника по пассажирскому автобусу, унесший жизни пятерых мирных жителей.

Мы уже в сотый раз убеждаемся, что Украина является террористическим государством. Плюс ко всему [Владимир] Зеленский объявил "40 дней" всей этой истории с атаками на Россию и назначил ответственным главу СБУ. Это, естественно, террористическая организация, и она ведет борьбу соответствующими методами. Поэтому никакой пощады здесь быть не должно. С террористами договариваются только на небесах, распределяя, кому в ад, а кому в рай. Они должны быть уничтожены подчеркнул депутат

По словам Колесника, террористические атаки на российскую территорию возглавляют не вооруженные силы, а именно СБУ совместно с ГУР. Он отметил, что Следственный комитет России уже инициирует расследования и установит всех причастных к трагедии.

Террористические атаки возглавляют не вооруженные силы, а именно Служба безопасности Украины, которая занимается этим совместно с ГУР. Надо разговаривать с ними уже не как с военнослужащими на поле боя, где люди с оружием воюют против людей с оружием. Здесь иные правила. Это теракты, и в основном они бьют по мирному населению заключил парламентарий

20 июля украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибли пять человек, включая четверых женщин и одного ребенка, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту террористического акта.