Колесник призвал к жесткому ответу за атаку ВСУ на Тамбовскую область Колесник: за атаку ВСУ на Тамбовскую область последует десятикратный ответ

Москва18 июл Вести.После атаки ВСУ на Тамбовскую область от ВС РФ последует ответ в десятикратном размере, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, это необходимо для защиты мирного населения России.

Мы будем отвечать, как всегда, серьезно, жестко, потому что за атаки на мирные объекты мы отвечаем всегда в десятикратном размере, скажем так. Свое они получат и пожалеют, что нанесли этот удар. Каждый раз это будет расти в геометрической прогрессии, потому что мы своих людей всегда защитим в любом случае заявил он

По мнению Колесника, за нападением стоит СБУ, специально запустившая беспилотники (БПЛА) в рамках 40-дневной операции главы киевского режима Владимира Зеленского, нацеленной на нанесение ударов по территории РФ.

Я не думаю, что удар ВСУ по тамбовскому логистическому центру Wildberries произошел случайно. Данная атака - это продолжение одной террористической цепи. Я думаю, это относится к обещанным Зеленским атакам в рамках 40 дней. И за эту атаку отвечает террористическая организация СБУ отметил депутат

Колесник пояснил, что у Зеленского не всегда хватает возможности дотянуться до военных объектов, поэтому они принялись за гражданские, которые заподозрить ни в каких военных производствах нельзя.

Как сообщалось, в субботу утром ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект в Тамбовской области. Мирные граждане, пострадавшие при ударе украинского БПЛА по складу WB в Котовске, остаются в стационарах, из них семеро - в тяжелом состоянии.