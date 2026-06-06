В Госдуме связали атаку БПЛА на Ленобласть с "истерикой" Зеленского Депутат Госдумы: Киев сорвал злобу на мирных жителях Ленобласти после проигрышей

Москва6 июн Вести.Массированный налет дронов ВСУ на Ленинградскую область доказывает неадекватность киевского руководства. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

По мнению депутата, глава киевского режима Владимир Зеленский мог впасть в истерику после того, как получил от президента России Владимира Путина четкий и аргументированный ответ на свое "открытое письмо".

Зеленский взбесился, его это разозлило и решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика. Их войска проигрывают все на линии фронта, и он на свое хамское письмо получил спокойный, вразумительный ответ сказал он

Колесник отметил, что российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку, и напомнил, что у самой Украины, в отличие от России, собственного ПВО нет. По его словам, Зеленский решил доказать свою силу, но получилось как всегда.

Ранее Путин подчеркнул, что Зеленский допустил хамство в своем письме. Помощник президента Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что в заключении нескольких страниц бесцеремонности содержится только одно предложение, на которое Москва давно дала ответ.