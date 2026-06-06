Москва6 июнВести.Массированный налет дронов ВСУ на Ленинградскую область доказывает неадекватность киевского руководства. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.
По мнению депутата, глава киевского режима Владимир Зеленский мог впасть в истерику после того, как получил от президента России Владимира Путина четкий и аргументированный ответ на свое "открытое письмо".
Зеленский взбесился, его это разозлило и решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика. Их войска проигрывают все на линии фронта, и он на свое хамское письмо получил спокойный, вразумительный ответсказал он
Колесник отметил, что российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку, и напомнил, что у самой Украины, в отличие от России, собственного ПВО нет. По его словам, Зеленский решил доказать свою силу, но получилось как всегда.
Ранее Путин подчеркнул, что Зеленский допустил хамство в своем письме. Помощник президента Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что в заключении нескольких страниц бесцеремонности содержится только одно предложение, на которое Москва давно дала ответ.