Зеленский впал в истерику после ударов ВС РФ по военным объектам Украины Киселёв: удары РФ по украинским военным объектам довели Зеленского до истерики

Москва12 июл Вести.Российские точные удары по украинским военным объектам и взятие Константиновки довели главу киевского режима Владимира Зеленского до истерики. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Анкаре Зеленский и "европейские разжигатели войны из кожи вон лезли, чтобы убедить Трампа усилить поддержку Украины".

Однако очень некстати пришлись сокрушительные российские удары по украинским военным тылам и взятие важнейшего рубежа на пути к полному освобождению Донбасса, Константиновки. У Зеленского на этом фоне случилась истерика. Пришлось буквально вызывать санитаров отметил Дмитрий Киселёв

При этом, по его мнению, медики главе киевского режима не помогли.

А как еще объяснить попытку ударить по компрессорной станции "Краснодарская”, которая российский газ качает в Турцию по "Голубому потоку"? Прям в день саммита НАТО! Нужно совсем не дружить с головой, чтобы ударить по экономике Турции - члена НАТО, у которого ты еще и в гостях находишься. Впрочем, в этом и есть безмозглая террористическая суть украинского неонацизма пояснил Киселёв

Прошедший с 7 по 8 июля саммит НАТО в Анкаре стал унизительным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение ранее выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии об украинском кризисе, который опубликован на сайте ведомства.