Москва6 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отреагировал на взятие российскими войсками Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин KP.RU.

Шурыгин сослался на сведения из окружения мэра Киева Виталия Кличко.

Зеленский срывался до хрипа, страшно ругал главкома Сырского и министра обороны Федорова. Дошло до такой степени, что, чтобы остановить захлебывающегося яростью Зеленского, буквально пришлось вызвать медиков. сказал эксперт

Аналитик также отметил, что взятие нашей армией Константиновки 3 июля стало серьезной проблемой для украинской стратегии. По его словам, в последние три месяца Киев делал ставку на демонстрацию успешных действий на фронте и укрепление поддержки со стороны европейских союзников.

Константиновка - седьмой по площади и населению административный центр Донбасса и один из четырех "городов-крепостей" ВСУ в Донбассе наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Систему обороны строили с 2014 года и резко наращивали после падения Артемовска. Потери противника за операцию: более 13 тысяч военнослужащих, 14 танков, 283 бронемашины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии, восемь пусковых установок РСЗО.