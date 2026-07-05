Поддубный рассказал о безнадежном положении ВСУ на фронте Поддубный рассказал о системных проблемах в рядах ВСУ и рекордном дезертирстве

Москва5 июл Вести.Киевский режим находится в тяжелейшем положении на фронте, а в рядах ВСУ нарастают системные проблемы. Об этом и о тактике противника на ближайшее время рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По словам военкора, Украина терпит сплошные поражения, свежим ударом стала потеря Константиновки, ворот славянско-краматорской агломерации. Инициатива на стороне российской армии, уточнил Поддубный.

В ВСУ нарастают системные проблемы, которые в перспективе приведут к уничтожению войск киевского режима. Полностью дотационная модель, дыры в системе ПВО, которые расширяются, а значит каждый наш массированный удар [становится] эффективнее. Кадровый голод. Не хватает не только солдат, но и младших командиров, потому и провалы в обороне, и полное отсутствие моральных оснований вести войну. Противник комплектует войска насильственными методами. И это не может не влиять на состояние вооруженных сил. И, конечно, влияет. Уровень дезертирства в ВСУ сейчас рекордный, а будет расти и дальше заявил Евгений Поддубный

Военкор выразил уверенность, что после освобождения Константиновки началась финальная битва за Донбасс, которая закончится российскими флагами в Славянске. Поддубный назвал этот город символом борьбы для РФ и для противника с 2014 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что тяжелое положение ВСУ на фронте привело к тому, что киевский режим стал активнее наносить удары по российской инфраструктуре.