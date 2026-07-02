Москва2 июл Вести.Окруженные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке обречены, так как все логистические пути уже полностью контролируются российскими военнослужащими. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт журнала "Арсенал Отечества" и "Народного фронта" Дмитрий Дрозденко.

По его словам, в условиях современной войны в подразделениях ВСУ возможно отсутствие передачи информации от вышестоящих штабов. Украинские руководители и командиры замалчивают ситуацию, бросая своих боевиков на верную гибель, отмечает эксперт.

Несмотря на то, что за ним [главнокомандующим ВСУ Александром Сырским] закрепилось прозвище "мясник", все-таки командующий, и, наверное, … правильно посчитал, что фактически заведение туда [в Константиновку] подразделений приведет только к дополнительным потерям. Потому что все логистические пути давно уже полностью и абсолютно контролируются нашими военнослужащими … с помощью дронов … артиллерии … Это … угробит тех, кто туда пойдет. То есть получилась ситуация, когда находится, если не в полном окружении, то под огневым контролем вся логистика. То есть ни зайти, ни выйти оттуда уже невозможно сказал Дрозденко

Ранее командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба заявил, что Константиновка перешла под контроль российских сил.