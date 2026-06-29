Появились новые подробности о положении ВСУ в Константиновке Аналитик сообщил, где могут скрываться окруженные боевики ВСУ в Константиновке

Москва29 июн Вести.В Константиновке часть подразделений украинской армии сейчас рассеяна в городской застройке и находится в окружении Вооруженных сил России. Об этом ИС "Вести" заявил волонтер, аналитик Данил Петрушин.

По его словам, в Константиновке больше нет организованного сопротивления украинских боевиков.

Основные части оттуда выведены. Кого успели вывести, того вывели. Многие при выходе, естественно, понесли довольно серьезные потери. Некоторые даже приказы на отступление не получили по тем или иным причинам, с кем-то не было связи, кого-то заставили держаться до последнего. В результате какая-то часть подразделений противника рассеяна сейчас в городской застройке и находится в окружении. С большой вероятностью, как точно так же, как когда это было в Мирнограде, просто не смогут оттуда выйти сказал аналитик

Ранее командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й бригады "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Задон заявил, что остатки формирований ВСУ в Константиновке лишились централизованного управления и распались на отдельные группы, укрывающиеся в подвалах.