Поддубный: оставшиеся в Константиновке подразделения ВСУ загоняют в "котлы" Поддубный: ВСУ находятся в "котле" в районе Константиновки

Москва11 июн Вести.ВСУ теряют позиции в стратегически важной для себя Константиновке. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Противник теряет Константиновку прямо сейчас. Ну и котел. Все по заветам маршалов Конева и Ротмистрова Подразделения группировки войск "Юг" установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР и вышли на северо-восточные окраины города указал военкор

Кроме того, в черте города продолжаются уличные бои. В разных частях Константиновки возникают локальные "котлы", куда попадают оставшиеся в городе группы ВСУ.

Штурмовые группы продвигаются в микрорайоне Новоселовка; в освобожденных кварталах ведется зачистка от разрозненных групп противника. И противник теперь в Константиновском "котле". Ключевым элементом текущей фазы наступления стало формирование локальных "котлов" в городской черте… Параллельно артиллерия "Юга" работает по тыловой инфраструктуре противника внутри города указал Поддубный

Также, уточнил военкор, с начала июня на константиновском направлении поражено 79 пункта временного размещения ВСУ. Это, пояснил Поддубный, сигнализирует о деградации системы ротации и снабжения окруженных украинских подразделений.

Удержание Константиновки критично для ВСУ в политическом контексте и в военном. Утрата открывает нашей Южной группировке оперативный простор для развития наступления на Дружковку и далее на Краматорск. При сохранении текущей динамики продвижения и эффективности контрбатарейной работы взятие города под полный контроль становится вопросом ближайшей перспективы отметил он

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военнослужащие полностью взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР.