Боец ВСУ записал "предфинальное" видео из подвала в Константиновке Боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в Константиновке

Москва12 июн Вести.Боец Вооруженных сил Украины записал неутешительное видео из одного из подвалов в Константиновке. Ролик опубликовал в своем Telegram‑канале блогер Борис Рожин.

Военнослужащий рассказал, что для украинских войск в городе ситуация стала критической — бойцы из разных подразделений побросали свои позиции и укрылись в одном большом подвале. Он раскрыл, что среди его сослуживцев много раненых, нет еды и воды, а боеприпасы на исходе. Выйти наружу они не могут, поскольку не понимают, в какую сторону нужно двигаться для отступления.

Подлинность видео не подтверждена.

Рожин назвал подобное видео предфинальным для украинского военного, поскольку "этих персонажей уже списали". Он напомнил, что подобные кадры из подвалов часто появлялись во время боев в Мариуполе.

Как сообщил накануне в своем Telegram‑канале военкор Евгений Поддубный, подразделения группировки войск "Юг" установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. В черте населенного пункта продолжаются уличные бои. Штурмовые группы продвигаются в микрорайоне Новосёловка; в освобожденных кварталах ведется зачистка от разрозненных групп противника.

Противник теперь в Константиновском котле. Ключевым элементом текущей фазы наступления стало формирование локальных котлов в городской черте. В юго-западной части Константиновки и на территории металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений ВСУ. Параллельно артиллерия работает по тыловой инфраструктуре противника внутри города.

При сохранении текущей динамики продвижения и эффективности контрбатарейной работы взятие города под полный контроль становится вопросом ближайшей перспективы, заключил он.