"Разбивались на "двоечки", работали": бойцы рассказали о штурме в Константиновке Бойцы СВО рассказали о проведении штурма в Константиновке

Москва11 июн Вести.Штурм позиций противника в населенном пункте Константиновка на севере ДНР происходил малыми группами. Об этом ИС "Вести" рассказал командир роты с позывным Яриус.

Занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, работали в составе диверсионных групп. Разбивались на "двоечки", прощупывали оборону, находили в ней бреши. Потом начали наращивать наступление на город, накапливались со стороны слабого места противника сказал он

Командир штурмового батальона с позывным Крупный отметил, что продвижение пехоты на территории Константиновки было затруднено, поскольку этому активно препятствовала беспилотная авиация ВСУ.

Это городской массив, где БПЛА выставить не составляет проблем. Им не надо было копать блиндажи или что-то придумывать, соответственно, их [дронов] было очень много. И чтобы пехоту туда завести, подойти к Константиновке, нужно было выявлять эти точки. Совместными усилиями с разведкой БПЛА мы переломили этот рубеж пояснил военный

В четверг, 11 июня, Минобороны РФ сообщило, что ВС России полностью взяли под контроль восточную часть Константиновки, в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется зачистка групп противника.