Москва11 июнВести.Бойцы мотострелкового полка 1194 Южной группировки войск рассказали, что подступы к Константиновке заминированы. ВСУ намеревались удержать занимаемые там позиции, сообщили ИС "Вести" российские военные.
Противник хорошо готовил рубежи обороны, начиная от укрепленных позиций, плюс было проведено минирование участков местности различным путем. В основном - [противник] дистанционно много разбрасывал противопехотных минсказал заместитель командира батальона с позывным Дик
По его словам, в боях за Константиновку российским бойцам противостояли и наемники, и мобилизованные.
Каждый укрепрайон предварительно обрабатывала авиация, артиллерия и ударные дроны.
Врио командира мотострелкового полка 1194 с позывным Русич сообщил, что в боестолкновениях были и боевики украинских войск специального назначения.
Против нас стояло несколько бригад, порядка шести бригад. Плюс - мелкие подразделения "Лють", КОРД, что-то вроде спецназа. Был проработан определенный план, с какой стороны проводились отвлекающие маневры, а основное направление удара было перенесенорассказал он
В четверг, 11 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие полностью взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР.