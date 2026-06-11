Боец СВО рассказал о выстроенных ВСУ рубежах обороны в Константиновке

ВСУ заминировали пути на подступах к Константиновке Боец СВО рассказал о выстроенных ВСУ рубежах обороны в Константиновке

Москва11 июн Вести.Бойцы мотострелкового полка 1194 Южной группировки войск рассказали, что подступы к Константиновке заминированы. ВСУ намеревались удержать занимаемые там позиции, сообщили ИС "Вести" российские военные.

Противник хорошо готовил рубежи обороны, начиная от укрепленных позиций, плюс было проведено минирование участков местности различным путем. В основном - [противник] дистанционно много разбрасывал противопехотных мин сказал заместитель командира батальона с позывным Дик

По его словам, в боях за Константиновку российским бойцам противостояли и наемники, и мобилизованные.

Каждый укрепрайон предварительно обрабатывала авиация, артиллерия и ударные дроны.

Врио командира мотострелкового полка 1194 с позывным Русич сообщил, что в боестолкновениях были и боевики украинских войск специального назначения.

Против нас стояло несколько бригад, порядка шести бригад. Плюс - мелкие подразделения "Лють", КОРД, что-то вроде спецназа. Был проработан определенный план, с какой стороны проводились отвлекающие маневры, а основное направление удара было перенесено рассказал он

В четверг, 11 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие полностью взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР.