Минобороны сообщило об изоляции позиций ВСУ в районе Константиновки

Российские дроны перекрыли пути снабжения ВСУ в Константиновке Минобороны сообщило об изоляции позиций ВСУ в районе Константиновки

Москва15 июн Вести.Расчеты ударных беспилотников 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск обеспечили изоляцию районов Константиновки в ДНР, где продолжают находиться боевики ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, дроны-перехватчики препятствуют снабжению украинских подразделений продовольствием и другими грузами.

Противник сейчас боится запускать так называемые "ноги" - такелаж, чтобы накормить своих людей. Пытается всячески забросить им какое-то продовольствие. Перехватываем, отрабатываем, противнику не даем шанса рассказал командир батареи с позывным Памир

Он также отметил снижение активности тяжелых украинских беспилотников в зоне ответственности полка.

Сейчас активность применения дронов R-18 снизилась в разы, потому что противник понимает, что он уже просто несет большие потери именно своих дронов "Баба-Яга" сообщил Памир

В Минобороны добавили, что подразделения "Южной" группировки ВС РФ продолжают боевые действия в районе Константиновки, уничтожая позиции противника в городской застройке.

Ранее глава ДНР Денис Пушили сообщил, что в Константиновке бои идут в центре, в районе Горсовета, железнодорожной станции "Дмитриевка" и промзоны.