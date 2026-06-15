Москва15 июнВести.Расчеты ударных беспилотников 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск обеспечили изоляцию районов Константиновки в ДНР, где продолжают находиться боевики ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, дроны-перехватчики препятствуют снабжению украинских подразделений продовольствием и другими грузами.
Противник сейчас боится запускать так называемые "ноги" - такелаж, чтобы накормить своих людей. Пытается всячески забросить им какое-то продовольствие. Перехватываем, отрабатываем, противнику не даем шансарассказал командир батареи с позывным Памир
Он также отметил снижение активности тяжелых украинских беспилотников в зоне ответственности полка.
Сейчас активность применения дронов R-18 снизилась в разы, потому что противник понимает, что он уже просто несет большие потери именно своих дронов "Баба-Яга"сообщил Памир
В Минобороны добавили, что подразделения "Южной" группировки ВС РФ продолжают боевые действия в районе Константиновки, уничтожая позиции противника в городской застройке.
Ранее глава ДНР Денис Пушили сообщил, что в Константиновке бои идут в центре, в районе Горсовета, железнодорожной станции "Дмитриевка" и промзоны.