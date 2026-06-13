Дроноводы ВС РФ выследили скрывавшихся в Константиновке боевиков ВСУ МО РФ показало кадры работы дроноводов группировки "Юг" в Константиновке

Москва13 июн Вести.Операторы ударных беспилотников из состава группировки войск "Юг" ликвидировали украинских боевиков, которые пытались скрыться в населенном пункте Константиновка в ДНР. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что с помощью FPV-дронов и сбросов боеприпасов были успешно уничтожены военные ВСУ, которые пытались скрытно перемещаться на позициях.

Дроноводы настигают украинских боевиков в ходе успешного продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка говорится в публикации

Ранее российское оборонное ведомство уточнило, что штурмовые группы ВС РФ продвигаются в Константиновке. Бойцы завершают зачистку Первомайского района, а также успешно наступают в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок.