Москва13 июнВести.Операторы ударных беспилотников из состава группировки войск "Юг" ликвидировали украинских боевиков, которые пытались скрыться в населенном пункте Константиновка в ДНР. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что с помощью FPV-дронов и сбросов боеприпасов были успешно уничтожены военные ВСУ, которые пытались скрытно перемещаться на позициях.
Дроноводы настигают украинских боевиков в ходе успешного продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновкаговорится в публикации
Ранее российское оборонное ведомство уточнило, что штурмовые группы ВС РФ продвигаются в Константиновке. Бойцы завершают зачистку Первомайского района, а также успешно наступают в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок.