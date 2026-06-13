Российская армия завершает зачистку Первомайского района в Константиновке ВС РФ завершают зачистку Первомайского района Константиновки в ДНР

Москва13 июн Вести.Российские штурмовые группы продвигаются в Константиновке в ДНР и завершают зачистку Первомайского района, сообщает Минобороны РФ.

В населенном пункте Константиновка... штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса... завершают зачистку Первомайского района говорится в сообщении

Также ВС РФ успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок.

Отмечается, что за сутки в Константиновке освобождены 172 здания, уничтожены до 40 солдат ВСУ и три боевые бронемашины.

Ранее украинские СМИ писали, что ВСУ опасаются потерять Константиновку к концу лета. Минобороны РФ информировало о полном контроле над восточной частью города.