Москва13 июнВести.Российские штурмовые группы продвигаются в Константиновке в ДНР и завершают зачистку Первомайского района, сообщает Минобороны РФ.
В населенном пункте Константиновка... штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса... завершают зачистку Первомайского районаговорится в сообщении
Также ВС РФ успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок.
Отмечается, что за сутки в Константиновке освобождены 172 здания, уничтожены до 40 солдат ВСУ и три боевые бронемашины.
Ранее украинские СМИ писали, что ВСУ опасаются потерять Константиновку к концу лета. Минобороны РФ информировало о полном контроле над восточной частью города.