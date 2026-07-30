В РЖД удивлены сообщениям о плате за аренду железных дорог Армении Белозеров: сообщения об аренде железных дорог Армении вызывают недоумение

Москва30 июл Вести.РЖД с удивлением восприняли информацию, будто Армения может потребовать оплатить аренду своих железных дорог. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров.

Он дал комментарий ТАСС после публикаций о возможном изменении условий использования железнодорожной инфраструктуры Армении.

С удивлением и недоумением из прессы узнали о заявлении армянской стороны касательно требований к российской стороне о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении сказал Белозеров

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможности обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". По словам Пашиняна, Ереван имеет полное право на свободное использование принадлежащих ей железных дорог.