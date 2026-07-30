Пашинян: Армения может обратиться в арбитраж по вопросам управления "дочкой" РЖД

Пашинян не исключил решения по армянской "дочке" РЖД через арбитраж Пашинян: Армения может обратиться в арбитраж по вопросам управления "дочкой" РЖД

Москва30 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

Он отметил, что Ереван имеет полное право на свободное использование принадлежащих ей железных дорог.

Мы этот вопрос должны в любом случае решить. Может возникнуть вопрос принятия решения де-юре. Возникнут разногласия - потом обсудим в арбитраже сказал Пашинян журналистам

При этом он заверил, что все же надеется на "решение вопроса по-дружески".

В феврале Пашинян заявил, что какая-либо страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны​​​.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Европейский союз требует от правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна разорвать гуманитарные связи с Москвой и сократить присутствие бизнеса из РФ в ключевых сферах экономики.