Пашинян: Армения намерена развивать отношения с РФ и участвовать в ЕАЭС Пашинян: Армения намерена развивать связи с РФ и ЕАЭС

Москва6 июл Вести.Армения намерена продолжать развивать отношения с Россией и заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

Пашинян отметил, что переговоры дают возможность обсудить весь комплекс вопросов двусторонней повестки и "сверить часы".

Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией заявил он

Пашинян подчеркнул заинтересованность Армении в участии в ЕАЭС и в том, чтобы предусмотренные договором о союзе механизмы работали в штатном режиме.

Этот рабочий визит Пашиняна в Россию стал его первой поездкой в страну после парламентских выборов в Армении, на которых победила его партия.

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Армения неуклонно дрейфует на Запад, и это создает риски интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот по линии ЕАЭС.

В конце мая по итогам Высшего Евразийского экономического совета Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление с призывом к Армении провести референдум о выборе между членством в ЕАЭС и в Евросоюзе.