Пашинян заявил о продолжении активной работы Армении в ЕАЭС Пашинян: Армения не считает отношения с ЕАЭС безнадежными

Москва25 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжает активно работать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не считает, что в отношениях с объединением произошли события, исключающие дальнейшее сотрудничество.

Выступая на заседании правительства, Пашинян подчеркнул, что Армения сохраняет приверженность взаимодействию с ЕАЭС и рассчитывает на поиск решений по существующим вопросам.

Мы есть, и мы в ЕАЭС, и работаем в ЕАЭС сказал Пашинян

Он отметил, что Ереван намерен продолжать активное сотрудничество с партнерами по объединению и уверен в возможности достижения взаимоприемлемых решений. При этом Пашинян добавил, что отсутствие таких решений станет вызовом прежде всего для самого ЕАЭС.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о начале процесса, связанного с намерением страны вступить в Европейский союз (ЕС). При этом Пашинян ранее подчеркивал, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо, однако республика продолжит взаимодействовать с обоими объединениями до тех пор, пока это остается возможным.

Тема дальнейшего внешнеэкономического курса Армении обсуждалась и на саммите ЕАЭС в Астане, где лидеры стран объединения затронули вопрос возможного выбора Еревана между европейской и евразийской интеграцией.