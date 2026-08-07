Пашинян заявил, что понимает невозможность одновременного членства в ЕС и ЕАЭС Пашинян: Армения понимает невозможность одновременного членства в ЕС и ЕАЭС

Москва7 авг Вести.Ереван осознает невозможность одновременного членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправсовета.

Мы понимаем, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе невозможно заявил он

Ранее Пашинян заявлял, что если вопрос с участием Армении в ЕАЭС не решится вовремя, это может стать началом конца для объединения. При этом он утверждает, что Ереван пока не планирует выходить из ЕАЭС.

В свою очередь Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что в ЕС отчетливо осознают кризисные последствия для Еревана в случае выхода из ЕАЭС, однако не сможет предоставить армянам необходимую поддержку из-за огромных расходов на поддержку Украины.