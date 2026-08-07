Пашинян: принципы ЕАЭС реализуются не в полной мере

Пашинян заявил, что принципы ЕАЭС реализуются не в полной мере Пашинян: принципы ЕАЭС реализуются не в полной мере

Москва7 авг Вести.Основные принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) реализуются не в полной мере. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Евразийского межправсовета в Киргизии.

Как он сказал, один из основополагающих принципов ЕАЭС - обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы​​​.

К сожалению, на практике эти принципы реализуются не в полной мере заявил он

По словам премьера Армении, существуют некоторые ограничения и административные меры, которые продолжают являться препятствием для полноценной работы общего рынка, снижают предсказуемость условий ведения бизнеса и эффективность интеграционных процессов.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван осознает невозможность одновременного членства Армении в ЕАЭС и Евросоюзе.